ВДЕ-інвестори отримали остаточний варіант проєкту меморандуму

Інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив засновник компанії-учасниці ринку Vindkraft Ukraine Карл Стурен.

"Ми сьогодні весь день пропрацювали над меморандумом. Буквально годину тому, до початку ефіру, отримали остаточний варіант. Є від міністерства чотири пропозиції", - сказав він.

Стурен він не став конкретизувати запропоновані інвесторам варіанти.

Нагадуємо:

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Посли Бельгії, Великої Британії, Канади, Норвегії, Німеччини, Франції, Швеції та Південної Кореї в Україні в листі до керівництва країни закликали не допустити неповернення інвестицій у відновлювані джерела енергії (ВДЕ) країни.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

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