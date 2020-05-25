Прем’єр про меморандум по "зеленому" тарифу: Погодили все, крім однієї деталі 

Уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі..

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю для Інтерфакс-Україна.

"Меморандум готовий. Є розрахунки всіх можливих сценаріїв. Ми погодили майже все, за винятком однієї деталі, щодо якої ще дискутуємо. Й виходитимемо на фініш", - сказав Шмигаль.

При цьому він не уточнив суть спірного питання, допустивши, що знадобиться ще певний час для його відпрацювання, але висловив упевненість, що в результаті документ буде підписано.

"Не факт, що він (фініш - ред.) буде швидким, але ми знаємо й бачимо, чого хочемо. Представники "зеленої" енергетики теж знають, на що вони готові погодитися, тому компроміс буде знайдено", - зазначив глава уряду.

За його словами, уряду та представникам галузі вже тривалий час доводиться вирішувати складне питання перегляду умов підтримки відновлюваної енергетики.

"Складне питання, яке пройшло шість місяців медіації, майже місяць наших переговорів з основними гравцями, що представляють до 90% цього ринку", - наголосив він.

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Економічна правда