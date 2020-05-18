Мінекоенерго намагатиметься знизити "зелений" тариф без пролонгації його дії – Буславець

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Про це повідомила в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Вона уточнила, що всі варіанти, що знаходяться реструктуризації передбачають такі заходи, як: зниження "зеленого" тарифу, введення повної фінансової відповідальності за небаланси, припинення будівництва нових об'єктів в рамках діючої системи підтримки розвитку зеленої генерації, надання системному оператору права безоплатно протягом певної кількості годин обмежувати вироблення "зеленої" електроенергії.

У той же час Буславець не стала деталізувати існуючі варіанти, зазначивши, що остаточні умови реструктуризації будуть обговорюватися на фінальній дискусії.

"На даному етапі я б утрималася від конкретних цифр і не акцентувала увагу саме на зниження "зеленого" тарифу по одній простій причині: все вище означені заходи, які будуть закладені в зміни умов підтримки ВДЕ, так чи інакше призводять до зниження доходів цих станцій" , - акцентувала глава в.о. глави Мінекоенерго.

"Підкреслю, що на всі розглянуті заходи інвестори більшою мірою згодні, без пролонгації терміну підтримки після 2030 року. Ми будемо намагатися знизити тариф, але при цьому не продовжувати термін його дії", - сказала вона, нагадавши, що головним завданням фінальної зустрічі з інвесторами є досягнення домовленостей про добровільну реструктуризацію щоб уникнути ризиків арбітражних розглядів.

Буславець також додала, що після підписання меморандуму, умови якого ляжуть в основу відповідного законопроекту щодо врегулювання ситуації, відомство приступить до обговорення варіантів погашення перед інвесторами в ВДЕ заборгованості, що накопичилася в сумі 9 млрд грн за вироблену електроенергію.

Нагадуємо:

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.