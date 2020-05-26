Американська торговельна палата застерігає від одностороннього різкого зниження "зеленого тарифу"

Американська торговельна палата в Україні закликає прийняти останні розроблені інвесторами "зеленої" енергетики пропозиції, які відображають граничні межі добровільної реструктуризації та сподівається, що уряде не допустить одностороннього різкого зниження тарифу.

Про це повідомляє сайт організації

Компанії-члени Палати із сектору ВДЕ вважають такі пропозиції оптимальним рішенням, яке могло б бути взаємоприйнятним для зміни нормативно-правового регулювання ринку, збереження інвестиційного клімату в секторі відновлюваної енергетики України, дотримання державних гарантій і попередження ініціації численних судових позовів проти України в міжнародних арбітражних судах.

"Ми сподіваємося, що уряд не допустить одностороннього різкого зниження тарифів, що могло б негативно вплинути на життєздатність проектів з ВДЕ та завдати довготривалої шкоди інвестиційному середовищу в Україні.

Американська торговельна палата в Україні закликає уряд підтримати пропозиції інвесторів щодо добровільних умов реструктуризації з метою досягнення угоди, спрямованої на врегулювання кризи у відновлюваній енергетиці", - прокоментував президент організації Андрій Гундер.

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.

Як повідомляв учасник перемовин, проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Економічна правда