Новини вихідних: запуск Crew Dragon, ЄСВ та умови stand-by з МВФ

Про SpaceX. Компанія Ілона Маска SpaceX у співпраці з NASA з другої спроби - 30 травня о 22:22 (за Києвом) - запустила на МКС космічний корабель Crew Dragon з 2 астронавтами на борту. Сьогодні Crew Dragon зістикувався з МКС.

Про ЄСВ. Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" про внесення змін до закону про збір та облік ЄСВ.

Про МВФ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що нова програма stand-by з МВФ не потребує проведення структурних реформ та підвищення пенсійного віку.

Про Міненерго. Міністерство енергетики та захисту довкілля планує підвищити норматив споживання газу для домогосподарств, де не встановлені лічильники.

Про Укрзалізницю. АТ "Укрзалізниця" з 1 червня 2020 року почне перший етап відновлення курсування приміських потягів.

Про Мінекономіки. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що запроваджуватиметься низка заходів для підтримки українських виробників та тих компаній, які працюють в країні.

Про Коломойського. Олігарх Ігор Коломойський переніс офіс "Центренерго" після того, як змінилося керівництво компанії.