Сховалися: Коломойський переніс офіс "Центренерго" в санаторій під Києвом

Олігарх Ігор Коломойський переніс офіс "Центренерго" після того, як змінилося керівництво компанії.

Про це повідомляють журналісти програми Наші гроші.

У програмі повідомляється, що знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджуючи трактором. Компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників.

Ззовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обтягнута колючим дротом.

Нагадуємо:

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Раніше Сенниченко заявив, що Апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, який заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції ПАТ "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенко.

У березні уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна про призначення екс-гендиректора компанії "Технова" (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

У липні 2019-го ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова.

Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.