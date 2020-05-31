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В Мінекономіки планують запровадити заходи для підтримки українських виробників

Неділя, 31 травня 2020, 11:30
 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що запроваджуватиметься низка заходів для підтримки українських виробників та тих компаній, які працюють в країні.

Про це він розповів під час прямого ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", йдеться на сайті міністерства 

За його словами, серед ключових короткострокових заходів – захист від імпортних альтернатив, зокрема, проведення антидемпінгових розслідувань та надання доступу до державних закупівель. 

"Наша мета – це активізація антидемпінгових розслідувань, вихід на збалансовану торгівлю з іншими країнами, більш швидкий перехід на стандарти Євросоюзу, посилення імпортозаміщення та удосконалення системи державних закупівель", - озвучив Петрашко.

Він розповів, що середньострокові і довгострокові заходи розподілені за галузевим та функціональним принципом . Галузеві заходи охоплюють промисловість, сільське господарство, енергетику, транспорт та інфраструктуру, інформаційно-комунікаційні технології, сферу послуг. 

Функціональні заходи включають підтримку МСБ, стимулювання міжнародної торгівлі, залучення інвестицій, розвиток інновацій, розвиток ринку праці, розумне регулювання економічної діяльності.

"Усі заходи базуються на трьох основних параметрах – це доступ до фінансування, доступ  до ринків і збереження сталого розвитку", - резюмував міністр.

Економічна правда

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