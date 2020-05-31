В Мінекономіки планують запровадити заходи для підтримки українських виробників
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що запроваджуватиметься низка заходів для підтримки українських виробників та тих компаній, які працюють в країні.
Про це він розповів під час прямого ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", йдеться на сайті міністерства
За його словами, серед ключових короткострокових заходів – захист від імпортних альтернатив, зокрема, проведення антидемпінгових розслідувань та надання доступу до державних закупівель.
"Наша мета – це активізація антидемпінгових розслідувань, вихід на збалансовану торгівлю з іншими країнами, більш швидкий перехід на стандарти Євросоюзу, посилення імпортозаміщення та удосконалення системи державних закупівель", - озвучив Петрашко.
Він розповів, що середньострокові і довгострокові заходи розподілені за галузевим та функціональним принципом . Галузеві заходи охоплюють промисловість, сільське господарство, енергетику, транспорт та інфраструктуру, інформаційно-комунікаційні технології, сферу послуг.
Функціональні заходи включають підтримку МСБ, стимулювання міжнародної торгівлі, залучення інвестицій, розвиток інновацій, розвиток ринку праці, розумне регулювання економічної діяльності.
"Усі заходи базуються на трьох основних параметрах – це доступ до фінансування, доступ до ринків і збереження сталого розвитку", - резюмував міністр.
Економічна правда
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