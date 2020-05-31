Є контакт: Crew Dragon зістикувався з МКС

Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX зістикувався з МКС.

Спочатку запуск планувався на 27 травня, але його скасували за 17 хвилин до старту через складні погодні умови.

Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен має відбутися на космічному кораблі приватної компанії.

Корабель

Вперше за 9 років двоє американських астронавтів відправляться на МКС не на російському "Союзі", а на американському кораблі.

NASA не розбробляла новий корабель для польотів на МКС, а оголосила конкурс серед приватних компаній - у 2014 році у ньому перемогли Boeing і Space X.

При цьому, тестовий політ Starliner, який розробила Boeing, був невдалим, натомість тестовий запуск Сrew Dragon від Space X пройшов успішно.

У березні 2019 року відбувся перший політ Crew Dragon до МКС - випробувальна місія SpaceX Demo-1. Корабель доставив продукти на станцію і повернув потрібні вантажі на Землю. Замість астронавтів на борту знаходився манекен в скафандрі.

Апарати Crew Dragon - багаторазові, але за контрактом з NASA для доставки людей на станцію їх використовуватимуть лише одноразово. При цьому SpaceX дозволено використовувати ці ж капсули повторно для вантажних місій на МКС.

Зазначимо, що вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійдеться NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.

Екіпаж

На борту Crew Dragon: пілот, 49-річний Роберт Льюїс Бенкен і 53-річний командир Даглас Джеральд Херлі.

Херлі був членом екіпажу місії STS-135 Atlantis - останнього (це було 8 липня 2011 року) до цього часу польоту американців у космос на своїй ракеті/кораблі. Після цього проєкт Space Shuttle закрили.

Економічна правда