Шмигаль розповів про умови нової програми з МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль розповів, що нова програма stand-by з МВФ не потребує проведення структурних реформ та підвищення пенсійного віку.

Про це від заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Програма (з МВФ - ЕП) не вимагає від нас, і там немає умов щодо здійснення структурних реформ. Там прописані необхідні структурні маяки, які Україна повинна виконувати з МВФ або без МВФ, оскільки ми рухаємося в бік цивілізованого світу.

Він додав, що незважаючи на кризові явища, уряд буде продовжувати всі реформи.

Нагадуємо:

Раніше, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by з Україною відбудеться найближчим часом.

Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.