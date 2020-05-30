Зеленський підписав закон про дозвіл ФОПам не платити ЄСВ за місяці, у яких вони не отримали прибутку

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" про внесення змін до закону про збір та облік ЄСВ.

Про це повідомляє сайт ОП.

Закон удосконалює норми законодавства щодо нарахування і сплати ЄСВ особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Зокрема, перелік осіб, звільнених від сплати ЄСВ, доповнили особами, які ведуть незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю. Вони зможуть бути платниками ЄСВ виключно за умови добровільної участі.

Також від сплати ЄСВ за себе звільнять осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність - за умови взяття їх на облік як ФОПів та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості ФОПів.

Також від сплати податку звільнили осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Крім цього, ФОПам скасували зобов'язання (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) сплачувати мінімальний розмір ЄСВ за місяці, у яких вони не отримали прибутку.

Нагадуємо:

Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №2166 про внесення змін до закону про збір та облік ЄСВ.

Економічна правда