"Укрзалізниця" з 1 червня 2020 року почне відновлення работи приміських потягів.

АТ "Укрзалізниця" з 1 червня 2020 року почне перший етап відновлення курсування приміських потягів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії, передає "Інтерфакс".

"Зараз ми отримали дозвіл на запуск низки електричок в 10 областях. Тому з наступного тижня відновлять свої маршрути 214 приміських потягів", – зазначив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Станом на 28 травня "Укрзалізниця" отримала рішення про ослаблення карантину з 1 червня від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій (у напрямку Жмеринка – Гречани та Хмельницькій – Волочиськ) областях.

Відповідно, з 1 червня на філії "Донецька залізниця" почнуть курсувати 38 поїздів, на "Львівській залізниці" – 20 поїздів, на "Одеській залізниці" – 44 потяги, а філія "Південна залізниця" запустить 112 поїздів.

У разі ухвалення в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій, призначення приміських поїздів триватиме.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 6 поїздів у західному напрямку, які почнуть курсувати з 4 червня.