Міненерго планує підняти норму споживання газу

Міністерство енергетики та захисту довкілля планує підвищити норматив споживання газу для домогосподарств де не встановлені лічильники.

Про це йдеться у проекту постанови Кабінету Міністрів, передає сайт міністерства.

За словами Міненерго, наразі, суб’єктами господарювання на ринку природного газу порушуються питання про неконтрольовані об’єми його споживання.

"Понад встановлені норми, зокрема мешканцями домогосподарств, де немає встановлених індивідуальних приладів обліку газу, що в свою чергу призводить до збитків підприємств", - йдеться у повідомленні.

Як планують змінити норми споживання:

Тільки газова плита:

Зараз: 3,28 кубометра за людини.

За новим пропозицією:

з квітня по вересень — 5,2 кубометра на людину;

з жовтня по березень — 7,6 кубометрів на людину;

Тільки газова плита, але немає гарячої води:

Зараз: 5,39 кубометрів на людину.

За новим пропозицією:

з квітня по вересень — 7,1 кубометра на людину;

з жовтня по березень — 12 кубометрів на людину;

Є газова плита і газова колонка:

Зараз: 10,49 кубометра на людину;

За новим пропозицією:

з квітня по вересень — 16,3 кубометра на людину;

з жовтня по березень — 27 кубометрів на людину;

Міністерство пояснює, що наразі проблемою є відсутність 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає в квартирах і приватних будинках, і наявність економічно обґрунтованих норм споживання природного газу.

За словами відомства "це призводить до безоплатного використання газу побутовими споживачами в розмірі 2,6 млрд грн на рік".

Економічна правда