Новини 29 травня: "Центренерго", МВФ, програма виходу з кризи

Про "Центренерго". Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Про МВФ. Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Про програму виходу з кризи. Кабінет міністрів опублікував основні положення програми стимулювання економіки для подолання наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Серед запланованих урядом ініціатив для забезпечення фінансової стабільності енергетики в умовах кризи - перегляд тарифів на електроенергію для населення та перегляд "зеленого тарифу".

Про гроші від ЄС. Єврокомісія від імені ЄС схвалила виділення Україні позики на 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.

Про недобудови "Аркади". Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою негайно втрутитися у ситуацію з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", який не добудовує житло за яке отримав кошти.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих.

Про врожай зернових. Українська зернова асоціація покращила прогноз врожаю та експорту зерна у новому сезоні - Україна може повторити минулорічний рекордний урожай зерна.

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КІКбастерс: правда і вимисел про скандальний податковий закон "1210"

У бізнес-середовищі не вщухають дискусії щодо резонансного податкового закону, який вводить фінансовий контроль за іноземними компаніями українців. Що із "страшилок", якими обростає закон, правда, а що – ні?