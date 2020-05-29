Уряд планує підвищення тарифів на електроенергію для населення – програма виходу з кризи

Серед запланованих урядом ініціатив для забезпечення фінансової стабільності енергетики в умовах кризи - перегляд тарифів на електроенергію для населення та перегляд "зеленого тарифу".

Про це йдеться в урядовій програмі стимулювання економіки.

"В умовах карантину сектор енергетики зазнає втрат, пов’язаних зі зменшенням споживання промисловістю та населенням. Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії", - йдеться у плані уряду.

Серед запланованих ініціатив:

Врегулювання заборгованості між учасниками ринку електроенергії

Врегулювання заборгованості Гарантованого покупця

Перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та запровадження граничного строку реалізації проектів pre-PPA

Перегляд тарифів на електроенергію, що відпускаються населенню

Урядова програма виходу з кризи, ст.42

Нагадуємо:

Кабінет міністрів опублікував основні положення програми стимулювання економіки для подолання наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів не планує в цьому році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

"Ми не маємо наміру цього року змінювати вартість електроенергії для населення. Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом, і це питання, я вважаю, навіть не потрібно обговорювати", - сказав прем'єр-міністр.

Економічна правда