Аваков про недобудови "Аркади": Не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих.

Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест.

"Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.

Нагадаємо:

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою негайно втрутитися у ситуацію з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", який не добудовує житло за яке отримав кошти.

Економічна правда