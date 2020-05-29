Кличко звернувся до правоохоронців через недобудови "Аркади" 

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою негайно втрутитися у ситуацію з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", який не добудовує житло за яке отримав кошти.

Про це мер повідомив під час пресбрифінгу.

"Сьогодні інвестори забудовника "Аркада-будівництво" пікетують банк "Аркада", Офіс президента, Кабмін, зараз прийшли під КМДА. Люди вимагають, аби забудовник виконав свої зобов'язання", - сказав очільник столиці.

За його словам, у травні відбулося вже три зустрічі за участі представників КМДА, інвесторів, забудовників та банку "Аркада", але забудовник не виконав обіцяного.

"...Забудовник не виконав взятих зобов’язань перед громадою. Не скорегував бюджет забудови ЖК "Патріотика на озерах", не представив його на обговорення містобудівної рада, а це - було основною умовою для продовження будівництва.



Також підкреслю, що цьому забудовнику для виконання зобов'язань перед іншими ЖК Евріка та Патіротика нічого не заважає.

Я звертаюсь до правохоронців негайно втрутитися у ситуацію і дати правову оцінку діям недобросовісного забудовника", - заявляє Кличко.

Нагадуємо:

Напередодні під Національний банк прийшли протестувати люди, які оплатили житло через банк "Аркада" – і залишилися без квартир; вони планують дійти до Офісу президента.

Люди нарікають, що 40 будинків не добудовані, і 12,5 тисяч інвесторів півтора роки не можуть отримати свої квартири – хоча "будівництва були повністю законні".

Економічна правда