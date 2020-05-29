Шмигаль розповів, коли МВФ може схвалити нову програму на 5 мільярдів доларів

Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший траш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю Reuters.

"Україні потрібні позики, щоб пережити економічний шок, спричинений пандемією коронавірусу. ВВП може впасти на 12% у другому кварталі цього року, згідно з попередньою оцінкою", - підкреслив Шмигаль.

Голова уряду додав, що Кабмін дозволить експортерам пшениці вільно експортувати протягом наступних двох місяців.

Нагадаємо:

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

В Офісі президента раніше говорили, загальний обсяг програми все ще обговорюється. Водночас Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів.

Екномоічна правда