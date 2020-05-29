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Україна може повторити минулорічний рекордний врожай зерна – Асоціація

П'ятниця, 29 травня 2020, 17:46
 

Українська зернова асоціація покращила прогноз врожаю та експорту зерна у новому сезоні - Україна може повторити минулорічний рекордний врожай зерна.

Про це повідомляє прес-служба УЗА.

В Асоціації прогнозують, що валовий збір зернових та олійних культур сягне 98 млн т, а експорт - 58,5 млн т.

"Українська зернова асоціація в травневому звіті покращила порівняно з квітневим звітом прогноз врожаю 2020/2021 маркетингового року з 94 млн т до 98 млн т.

При цьому, прогнозується більший експорт зернових та олійних - прогноз збільшився з 57,2 млн т до 58,5 млн т", - йдеться у повідомленні.

"УЗА прогнозує збільшення валового врожаю зернових завдяки можливим рекордним показникам врожаю кукурудзи в новому сезоні. Окрім того, травневі дощі суттєво покращили стан пшениці", - пояснили в Асоціації.

Зазначається, що прогноз врожаю пшениці у майбутньому маркетинговому році покращився та сягне 26,8 млн т, а експорт може скласти близько 18 млн т.

"Це буде другий за показником врожай пшениці після минулорічного рекорду", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, в 2019 році Україна виростила рекордний врожай пшениці - 28,2 млн т, а експорт в 2019/2020 МР складе близько 20,5 млн т.

Економічна правда

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