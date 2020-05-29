ЄС виділив Україні 500 мільйонів євро в рамках четвертого макрофіну

Єврокомісія від імені ЄС схвалила виділення Україні позики на 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

В Єврокомісії пояснили, що виплата другого і останнього траншу стала можливою після того, як Україна здійснила дванадцять політичних дій, узгоджених з ЄС. Вони включали важливі заходи в галузі боротьби з корупцією та відмиванням грошей, управління державними фінансами, в банківському секторі, енергетиці, сферах охорони здоров'я та соціальної політики. Україна також завершує роботу над новою угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і здійснила відповідні попередні дії.

Разом з цією виплатою ЄС надав Україні 3,8 мільярда євро у вигляді позик з 2014 року. Це найбільша сума макрофінансової допомоги, яку ЄС виділив якій-небудь одній країні-партнеру.

"Україна залишається на високому місці в європейському порядку денному. Ми продовжуємо надавати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей кризовий час, щоб підтримати програму реформ України для побудови більш стійкої економіки. У рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україна завершила необхідні реформи, і ми готуємо виділення коштів у розмірі 500 мільйонів євро" - сказав Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Єврокомісії з економіки, яка працює для людей, також відповідає за макрофін для України.

"Цей останній кредит у розмірі 500 мільйонів євро є ще одним доказом нашої рішучості активно підтримувати Україну та її народ у ці важкі часи. Ми будемо надавати подальшу надзвичайну підтримку Україні в рамках більш широкого пакета заходів підтримки у зв'язку з пандемічною кризою" - сказав євро комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія готова виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги, щойно наша держава виконає попередні умови нової програми МВФ. Перший транш був наданий у грудні 2018 року.

Слід зазначити, що ЄС також вирішив надати Україні додаткові кредити у розмірі 1,2 мільярда євро в рамках рішення про допомогу десяти країнам-партнерам у прагненні обмежити економічні наслідки пандемії коронавірусу. Це рішення, запропоноване Єврокомісією 22 квітня, було остаточно схвалене 20 травня 2020 року.

Комісія готова виплатити перший транш у розмірі 600 млн євро якомога швидше після укладення Меморандуму про взаєморозуміння з Україною. У цьому меморандумі будуть викладені політичні дії, які Україна бере на себе для отримання другої частини допомоги.

Європейська правда