Новини 28 травня: Приватбанк vs Суркіси, збитки УЗ, анбандлінг

Про Приватбанк і Суркісів. Приватбанк надав державній виконавчій службі докази підробки документів, за якими були відкриті провадження про стягнення з банку на користь братів Суркісів 250 млн доларів.

Про збитки УЗ. Національне антикорупційне бюро розслідує 21 кримінальне провадження за фактами корупції, пов'язаної з діяльністю "Укрзалізниці", орієнтовні збитки сягають 1,1 мільярда гривень.

Про анбандлінг. До Конституційного суду України надійшло подання від 47 нардепів щодо неконституційності закону про анбандлінг "Нафтогазу" - відокремлення ГТС в окрему компанію.

Про міністра по космосу. У рамках реформування оборонно-промислового комплексу створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

Про кредит на відновлення економіки. Кабінет міністрів визнав доцільним залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку позики в розмірі 350 мільйонів доларів на реалізацію проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".

Про найбагатших бізнесменів. Рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України очолив Рінат Ахметов з капіталом в 2,8 мільярда доларів, на другому місці - Віктор Пінчук, на третьому - Петро Порошенко.

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