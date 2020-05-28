47 нардепів просять КС визнати незаконним відокремлення ГТС від "Нафтогазу"

До Конституційного суду України надійшло подання від 47 нардепів щодо конституційності закону про анбандлінг "Нафтогазу" - відокремлення ГТС в окрему компанію.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що уповноважені представники нардепів, які подали подання, - нардепи від "Батьківщини" Юлія Тимошенко та Сергій Власенко.

"Звернення з конституційним поданням обумовлено тим, що енергетика є стратегічно важливою галуззю економіки України, від стабільності та сталого розвитку якої залежать життєдіяльність та якість більшості сфер життя суспільства, а також безпосередньо добробут українського народу не лише нинішнього, а й прийдешніх поколінь", - заявили нардепи.

Серед народних депутатів, які підписали подання до КС, зокрема, Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Михайло Волинець,, Іван Крулько, Валентин Наливайченко, Юлія Льовочкіна, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич та інші.

Нагадаємо:

17 листопада 2019 року набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії.

1 січня 2020 року незалежний оператор газотранспортної системи повністю відокремився від Групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Економічна правда