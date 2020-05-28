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Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг Forbes

Четвер, 28 травня 2020, 14:35
Колаж НВ
Колаж НВ

Рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України очолив Рінат Ахметов з капіталом в 2,8 мільярда доларів.

Про це повідомляється у випуску журналу Forbes, який публікується вперше з 2016 року.

На другому місці в списку найбагатших українців - власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук з 1,4 млрд доларів, на третьому - п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (1,4 млрд доларів).

Порошенко повернувся в список доларових мільярдерів після п'ятирічної відсутності: в 2014 році американський Forbes оцінював його статки в 1,3 млрд доларів, а вже в 2015 році перестав вважати його мільярдером.

У восьми осіб в рейтингу статки оцінюються не нижче 1 млрд доларів, в тому числі двоє з них - співвласники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" подружжя Олександр і Галина Гереги займають одну сходинку.

Замикає список доларових мільярдерів екс-акціонер ПриватБанку Ігор Коломойський з 1 млрд доларів.

Основою статків дев'яти бізнесменів з рейтингу є IT. Капітал найбагатшого з них, засновника сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитра Запорожця, видання оцінило в 560 млн доларів (№13).

Крім того, 27-у позицію в рейтингу займає співзасновник сервісу Revolut Влад Яценко (300 млн доларів), а з 35-ї по 37-у - відповідно засновники сервісу перевірки правопису Grammarly Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер, статок кожного з них оцінено в 250 млн доларів.

У рейтинг найбагатших українців також увійшли власник Group DF Дмитро Фірташ (370 млн доларів, 24-а позиція), голова алкогольного холдингу Global Spirits, який володіє брендом "Хортиця", Євген Черняк (295 млн доларів, 30-а позиція), а також власник компанії MosCityGroup, російсько-український бізнесмен Павло Фукс (155 млн доларів, 51-я позиція).

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Forbes олігархія гроші Ахметов Пінчук

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