Збитки "Укрзалізниці" від корупції сягають 1,1 мільярда - НАБУ

Національне антикорупційне бюро розслідує 21 кримінальне провадження за фактами корупції, пов'язаної з діяльністю "Укрзалізниці", орієнтовні збитки сягають 1,1 мільярда гривень.

Про це заявили детективи НАБУ в ефірі онлайн-дискусії "Корупція на "Укрзалізниці", передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми розслідуємо 21 кримінальне провадження в активній стадії досудового розслідування за фактами злочинів, пов'язаних з діяльністю "Укрзалізниці", 15 осіб повідомлені про підозру", - повідомив детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов.

За його словами, серед підготовлених до подання в суд - справи щодо двох народних депутатів України, які були бенефіціарами корупційних злочинів в "Укрзалізниці", експозаштатному раднику колишнього президента України, посадовим особам УЗ і представникам комерційних структур.

"Навантаження нашого відділу: близько 50% становлять справи "Укрзалізниці", - зазначив він.

У НАБУ також підкреслили, що орієнтовний обсяг збитків, завданих стратегічному держпідприємству цими злочинами, досягає 1,1 млрд грн

Основні злочини, за заявами НАБУ, пов'язані зі зловживаннями під час публічних закупівель, обслуговування боргових зобов'язань, здійснення страхової діяльності, а також при наданні пільг на тарифи з вантажних перевезень.