Україна хоче залучити кредит на 350 мільйонів доларів на відновлення економіки

Кабінет міністрів визнав доцільним залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку позики в розмірі 350 мільйонів доларів на реалізацію проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".

Про це йдеться в розпорядженні уряду.

"Визнати доцільним залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення" в розмірі 350 млн. доларів США", - йдеться в розпорядженні.

У зв'язку з цим Кабмін схвалив проєкт листа уряду України до Світового банку стосовно політики розвитку.

Нагадуємо:

1 березня Україна залучила кредит у розмірі 529 мільйонів євро на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Раніше до державного бюджету України надійшли кошти від кредиту у розмірі 349,3 мільйона євро, наданого Deutsche Bank під гарантію Світового банку.

Економічна правда