В Україні з'явиться міністр з розвитку космічної галузі - РНБО

У рамках реформування оборонно-промислового комплексу створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, реформа ОПК має стати наймасштабнішою за останні десять років.

"Кардинальна зміна підходів до управління ОПК має розв’язати насамперед проблему недостатнього рівня координації суб’єктів військово-промислової політики, зокрема, відсутності профільного координуючого органу, та запровадити системний підхід до розвитку цієї сфери", - сказав він.

Данілов зазначив, що на першому етапі реформування створять профільне міністерство та запровадять посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій.

"На другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда