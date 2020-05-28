Приватбанк заявив про підроблені документи у справі Суркісів

Приватбанк надав державній виконавчій службі докази підробки документів, за якими були відкриті провадження про стягнення з банку на користь братів Суркісів 250 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Також банк найближчим часом направить відповідну заяву до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

У Приватбанку додали, що заяви до державної виконавчої служби від імені позивачів CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP були підписані нібито керівництвом компаній, але при співставленні з іншими документами підписів директорів "виникли підозри щодо автентичності таких підписів".

"Приватбанк звернувся до спеціалізованої установи щодо проведення почеркознавчої експертизи підписів, за результатами якої встановлено, що підписи від імені директорів компаній виконано іншою особою", - підкреслили у банку.

Нагадаємо:

Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва, Приватбанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів США за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії Приватбанку під час націоналізації (bail in).

15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів на 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації.

Економічна правда