Новини 27 травня: поділ міністерства, підвищення прожиткового мінімуму, перша місія SpaceX на МКС

Про поділ міністерства. Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Про стимулювання економіки. Кабмін презентував держпрограму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19.

Про квитки на поїзд. "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів.

Про газ із США. Кабінет міністрів схвалив проєкт меморандуму про співпрацю між американської компанією Louisiana natural gas Exports та урядом, який передбачає вивчення можливостей постачання скрапленого газу з США.

Про атомну електроенергію. Державні обмеження призвели до історичного мінімуму вироблення атомної енергії - 6630 МВт з 9490 наявних.

Про Doing Business. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль задекларував однією з цілей уряду - входження України у топ-30 рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

Про підвищення прожиткового мінімуму. Група депутатів ВР зареєструвала законопроєкт, яким передбачається зміна підходу до розрахунку прожиткового мінімуму.

Про першу місію SpaceX на МКС. Компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправить на Міжнародну космічну станцію 2 американських астронавтів на кораблі Crew Dragon - уперше на МКС люди відправляться на транспорті, створеному приватною компанією.

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"Влада дала сигнал купувати автомобілі". Чому до Києва повернулися затори і як вирішити проблему

Після послаблення карантинних заходів на вулицях столиці знову почали утворюватися кілометрові затори. Чому так відбувається, чи погіршилася поведінка киян і що планує робити київська влада.