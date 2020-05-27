Кабмін презентував програму стимулювання економіки для подолання наслідків коронавірусу

Кабмін презентував держпрограму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Метою програми є впровадження комплексної системи заходів для стабілізації та сталого розвитку економіки України, зростання зайнятості населення шляхом збереження існуючих і стимулювання створення нових робочих місць", - йдеться у повідомленні.

"Програмою передбачена реалізація близько 230 заходів, багато з яких вже впроваджено. Це фактично дорожня карта, сформована за пропозиціями міністерств, регіонів, аналітичних центрів, асоціацій, бізнесу та провідних експертів.

Ініціативи спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталому розвитку галузей та боротьбу з безробіттям", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Зазначається, що програма має 3 розділи. У 1 розділі - короткострокові ініціативи у відповідь на пандемію коронавірусу - забезпечення безпечного функціонування економіки; підтримка галузей економіки і захист їх товарів, робіт та/або послуг від їх імпортних альтернатив, які постачаються на територію України, з урахуванням міжнародних договорів та зобов’язань України.

"Для підтримки економіки були розроблені заходи для 6 секторів: промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт та інфраструктура, інформаційно-комунікаційні технології, сфера послуг (торгівля, готельно-ресторанна справа, освіта, креативні індустрії, особисті послуги)", - додали в Мінекономіки.

Функціональні напрями включають підтримку МСБ, стимулювання міжнародної торгівлі, залучення інвестицій, розвиток інновацій, розвиток ринку праці, розумне регулювання економічної діяльності.

Повну версію програми оприлюднять після доопрацювання в 3-денний термін.

Економічна правда