Уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля на два окремі органи

Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 27 травня з доопрацюванням в один день.

"Інституційна спроможність діючого міністерства унеможливлює належний рівень формування та реалізації державної політики, а також призводить до внутрішньої неузгодженості та виникненню конфлікту інтересів", - повідомляє в.о голови Мінекоенерго Оксана Буславець

Голова комітету парламенту з питань екологічної політики Олег Бондаренко пропонував приєднати "енергетичну" частину Мінекоенрго до Мінвугілля (яке ще не ліквідоване) , а Мінзахисту довкілля залишити у міністерстві, що існує. Він аргументував свою позицію занадто великими строками для формування Міністерства захисту довкілля - 6 місяцями.



"У нас колосальна криза в енергетиці… у нас немає 6 місяців створювати міністерство енергетики, тому ми йдемо таким шляхом. Критично важливо забезпечити стабільність міністерства енергетики.



Екологія зараз працює, буде призначений в.о", - відповів на це прем’єр.

Економічна правда