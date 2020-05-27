Генерація атомної енергетики впала до історичного мінімуму – керівник "Енергоатому"

Державні обмеження призвели до історичного мінімуму вироблення атомної енергії - 6630 МВт з 9490 наявних.

Про це повідомляє т.в.о президента НАЕК Енергоатом Петро Котін на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні обмеження, накладені на нас державою у виробленні енергії, впали до історичного мінімуму - 6630 МВт з 9490 наявних. Навряд чи це сприятиме вирішенню фінансових проблем компанії та стабільності енергетичного ринку країни", - пише Котін.

За його словами, очільник Енергоатому не пам’ятає, щоб за останні роки на АЕС "довгий час відкладали" ремонти енергоблоків, а тепер скористалися нагодою "підвищити безпеку".

"Усі заходи щодо безпеки розписані покроково і зазвичай для їх реалізації не треба ані зупиняти енергоблоки, ані виводити їх в резерв. На даний момент ми можемо виконати абсолютно усі детально регламентовані дії з підвищення безпеки до 2023 року.

Головне - щоб компанію не заганяли у борги, а у нас була можливість заробляти і закривати усі угоди з нашими підрядниками", - резюмує очільник Енергоатому.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль занепокоєний питанням збиткової діяльності "Енергоатома". За його словами держкомпанія отримує мільярд гривень збитків щомісяця.

14 травня у аварійний ремонт був відключений третій блок Південно-української АЕС, загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності АЕС і є історичним мінімумом атомної енергетики в Україні.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%.

У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечив звинувачення у лобізмі інтересів власника ДТЕК Ріната Ахметова в енергетичній галузі та зазначив, що позапланових відключень АЕС немає.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Згодом 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

Економічна правда