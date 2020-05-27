"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 потягів

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні стали доступними квитки на наступні напрямки:

№8/7 Одеса-Харків

№20/19 Лисичанськ-Київ

№53/54 Дніпро-Одеса

№63/64 Харків-Київ

№105/106 Київ-Одеса

№791/792 Київ-Кременчук

№81/82 Харків-Новоолексіївка

№125/126 Київ-Костянтинівка

№10/9 Київ-Маріуполь

Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, окрім потяга №8/7 Одеса-Харків, де продається 100% місць (відповідно до постанови КМУ №392).

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту

Квитки можна придбати лише через сайт УЗ або каси на вокзалах.

Нагадуємо:

26 травня Укразалізниця відкрила в онлайні продаж квитків на п’ять потягів.

Продаж квитків було відкрито на поїзди №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг.

Економічна правда