У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення прожиткового мінімуму

Галина Третьякова

Група депутатів ВР на чолі з головою комітету з питань соціальної політики Галиною Третьяковою зареєструвала законопроєкт №3515, яким передбачається зміна підходу до розрахунку прожиткового мінімуму.

Про це повідомляється на сайті ВР.

"Чинний на сьогодні нормативний метод встановлення прожиткового мінімуму характеризується певним нав'язуванням системи цінностей стосовно вибору між окремими продуктами, товарами та послугами.

Визначення нормативу так званих фундаментальних потреб людини відображає більше позицію посадовців або уявлення окремих науковців, ніж реальні споживчі потреби людини на достатньому рівні", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, у Раді пропонують визначати розмір прожиткового мінімуму у розрахунку на одну особу.

"Передбачається, що прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування держбюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року", - заявили депутати.

Вони пропонують наступне відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати (не менше):

у 2021 році – 40 відсотків;

у 2022 році – 41 відсотків;

у 2023 році – 42 відсотків;

у 2024 році – 43 відсотків;

у 2025 році – 44 відсотків;

у 2026 році – 45 відсотків;

у 2027 році – 46 відсотків;

у 2028 році – 47 відсотків;

у 2029 році – 48 відсотків;

у 2030 році – 49 відсотків;

у 2031 році – 50 відсотків.

"Якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом 3 місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабмін на основі моніторингу виконання Державного бюджету України має розглянути питання щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму", - йдеться у документі.

При цьому, соцдопомогу малозабезпеченим пропонують рахувати, спираючись на прожитковий мінімум, який щорічно встановлюється законом про держбюджет (як і зараз).

Нагадаємо:

Раніше Третьякова в інтерв'ю ЕП говорила, що "прожитковий мінімум не може бути нижчим, ніж 4 тис грн на особу".

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Міністерство соціальної політики щомісяця вираховує фактичний прожитковий мінімум. Зокрема, у березні він становив 3 795 грн на одну людину (з урахуванням суми обов'язкових платежів - 4 352 грн), для дітей до 6 років - 3 549 грн, для дітей від 6 до 18 років - 4 358 грн, для працездатних осіб - 3 931 грн (з урахуванням суми обов'язкових платежів - 4 884 грн), а для осіб, які втратили працездатність, - 3 217 гривень.

Економічна правда