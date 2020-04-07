Новини 7 квітня: "антиколомойський" закон, підвищення пенсій, заміна Вітренка в "Нафтогазі"

Про "антиколомойський" закон. До законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16,3 тисячі правок. Абсолютний рекордсмен - нардеп монобільшості Антон Поляков, який подав 6033 правки.

Про підвищення пенсій. Кабінет міністрів у новому законопроєкті про державний бюджет запропонує парламенту збільшити видатки на пенсійне забезпечення із 172,6 мільярда гривень до 192,3 мільярда.

Про заміну Вітренка у "Нафтогазі". "Нафтогаз" шукає заміну виконавчому директору компанії Юрію Вітренку. За даними ЕП, зміни у топ-менеджменті "Нафтогазу" пов'язані із приходом в компанію Отто Ватерландера. Сам Вітренко спростовує інформацію.

Про зниження ВВП ще до кризи. Падіння валового внутрішнього продукту України в січні-лютому 2020 року становило 0,2%.

Про Суркісів і Приватбанк. 8 квітня Київський апеляційний суд проведе засідання, у результаті якого Приватбанк, можливо, муситиме виплатити 250 млн дол офшорним компаніям з орбіти сім'ї Суркісів.

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Наскільки банки готові до кризи, що може підштовхнути гривню до девальвації, які клієнти можуть розраховувати на реструктуризацію кредиту, та яка валюта є найбільш стабільною в кризовий час. (рос)