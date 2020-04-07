"Старий" Коболєв — "новий" "Нафтогаз": чому топменеджерам держкомпанії шукають заміну

Як газова компанія знову змінює свою структуру і до чого це може призвести (рос).

Около трех недель назад Кабинет министров поддержал предложение набсовета "Нафтогаза" о продлении полномочий Андрея Коболева на 4 года. Вскоре после этого последовали первые кадровые изменени в топенджементе.

"У меня одна просьба: держите кулаки. К концу года узнаем, получится у нас или не получится". Эта фраза принадлежит Андрею Фаворову, уже бывшему директору дивизиона интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины". Он ее произнес всего месяц назад, но она уже потеряла актуальность: на прошлой неделе Фаворов уволился.

В "Нафтогазе" это решение объясняют продолжением трансформации компании. Но ни о каких плановых изменениях речь не идет: уход Фаворова – полная импровизация.

Сама причина появилась несколько недель назад, когда в НАК было запущено радикальное переформатирование управленческой вертикали. Ее автором является новая "правая рука" главы правления Андрея Коболева – Отто Ватерландер.

У экспата большие планы. На первом этапе они подразумевают дробление "дивизиона Фаворова" на несколько отдельных бизнесов. По задумке Ватерландера, это позволит усилить финансовую отдачу от газодобычи и трейдинга.

Второй этап на порядок интереснее: сейчас "Нафтогаз" активно ищет замену Юрию Витренко. Как только она будет найдена, дни бывшего соратника Андрея Коболева в компании сочтены.

Соединили? Давайте, рассоединим

Понятие "дивизион" появилось в "Нафтогазе Украины" в конце 2018 года, и представляло собой объединение однопрофильных активов. Целью этого плана было повышение экономической эффективности работы разных бизнесов компании – газового и нефтяного.

"В рамках новой структуры мы соберем команду, чтобы "Нафтогаз" смог генерировать большую стоимость, чем генерирует сейчас. Модель будет предполагать, что активы, которые находятся в разных юридических структурах, но, по логике, должны находиться в одном дивизионе, будут объединены в одно юридическое лицо.

Оно не будет акционерным обществом. Это будут дочерние компании "Нафтогаза Украины", – так тогда объяснял новый план Андрей Коболев.

Во время этой презентации не было ничего сказано о том, что выстраиваемая управленческая архитектура является временной. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда с должности главы ключевого дивизиона "Нафтогаза" – дивизиона интегрированного газового бизнеса – уволился Андрей Фаворов.

Андрій Фаворов источник: facebook Андрея фаворова

"Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия PSO (возложение специальных обязанностей на "Нафтогаз" продажи газа населению по фиксированной цене). Действие ПСО прекращается, а затем "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции.

Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации НАК "Нафтогаз Украины", будет разделен на два дивизиона – по добыче и коммерческой деятельности. Сейчас идет их формирование" –так в компании анонсировали грядущие изменения.

Почему планируемые реформы будут происходить без Фаворова?

Самая популярная версия на тот счет заключается в недовольстве его действиями владельца "Нафтогаза" – правительства.

"Фаворов был ориентирован на рост финансовых результатов компании. В то время как для государства приоритетом является наращивание объемов добычи газа "Укргаздобычей", входящей в "газовый дивизион", – считает один из собеседников ЭП в правительстве.

Впрочем, если такая причина была, сейчас она уже второстепенна. "У Фаворова возникли противоречия с руководством", – говорит источник ЭП в "Нафтогазе".

Под "руководством" он подразумевает не Андрея Коболева, а новичка компании – исполнительного директора по трансформации НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландера.

Отто Ватерландер источник: kosatka.media/

В компанию он пришел всего два месяца назад, но этого хватило чтобы Ватерландер и Фаворов "побили горшки": первый настаивал на том, чтобы "газовый дивизион" был разделен, в то время как второго устраивала существующая вертикаль.

"По субординации Ватерландер стал вторым человеком компании, то есть формально стал начальником Фаворова. Видения у них не сошлись, поэтому Фаворов и ушел", – объясняет источник.

Кто следующий?

До прихода в "Нафтогаз" Отто Ватерландер работал в McKinsey&Company, и привлекался "Нафтогазом" для разработки известной программы "20/20". Она подразумевала наращивание объемов добычи газа "Укргаздобычей" до 20 млрд куб м в год к 2020 году.

В действительности же по итогам этого года "Укргаздобыча" не выполнит 25% этого плана. У Фаворова это понимали еще полгода назад, поэтому не стеснялись называть "20/20" изначально нереалистичной.

В какой-то мере это било по профессиональному самолюбию бывшего сотрудника McKinsey. Но история Ватерландера и Фаворова явно не относится к категории личной неприязни.

Собеседники ЭП в компании называют этот прецедент результатом хаотично формирующейся в "Нафтогазе" корпоративной вертикали, которая приводит к "сталкиванию лбами" ТОПов компании.

Так, год назад команда Фаворова начала работать над провалом производственных показателей "Укргаздобычи". Результатом этого труда стала профильная программа "Тризуб". Она была презентована всего месяц назад.

Но пока Фаворов вышел на финишную прямую с разработкой программы наращивания добычи газа, в "Нафтогазе" появился Ватерландер, который разработал программу по отстранению от "Укргаздобычи" самого Фаворова.

Источники ЭП связывают это решение с двумя взаимосвязанными причинами.

Речь о том, что, с одной стороны, наращивание объемов производства газа "Укргаздобычей" стало одним из ключевых пунктов продления контракта Андрею Коболеву, и для реализации этой задачи было решено найти профессионального газодобытчика, который займет место газодобытчика-теоретика Фаворова.

С другой стороны, в "Нафтогазе" пришли к понимаю частичной ошибочности произошедшей два года назад трансформации.

"Дивизион интегрированного газового бизнеса получился чрезмерно большим. Один человек не может им управлять. Фаворов просто "зашивался" и не успевал вникать глубоко в темы. Отсюда сейчас и появилась идея раздробить дивизион как минимум на две части: по добыче и по трейдингу. А может даже и на три: добыча, трейдинг (импорт газа. – ЭП) и поставка (розничные продажи газа. – ЭП)", – говорит источник ЭП.

По его же словам, Коболев предлагал Фаворову возглавить трейдинговое направление, но тот отказался, потому что для него это было де-факто понижением в статусе.

Таким образом, сейчас в "Нафтогазе Украины" открыты сразу две высоких вакансии: один специалист нужен на управление "Укргаздобычей", а второй – на управление трейдерским бизнесом.

По данным ЭП, на должность главы трейдерского дивизиона рассматривается кандидатура Виллема Кополса. До последнего времени он управлял представительством компании Engie в Украине.

С поиском главы добывающего дивизиона будет сложнее, потому что стоит задача найти не только профессионального, но и не коррумпированного газодобытчика.

Впрочем, эта "хедхантерская" задача ничто на фоне главной кадровой проблемы для Андрея Коболева: по данным ЭП, "Нафтогаз" активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге НАК против России за экспроприацию "Черноморнафтогаза".

Как только достойная кандидатура будет найдена, кресло исполнительного директора в компании планируется освободить под теперь уже бывшим единомышленником Коболева Юрием Витренко.