Уряд хоче збільшити видатки на пенсії на майже 20 мільярдів

Кабінет міністрів у новому законопроєкті про державний бюджет запропонує парламенту збільшити видатки на пенсійне забезпечення із 172,6 мільярда гривень до 192,3 мільярда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Видатки на будівництво доріг зменшаться на 1,1 млрд , на Мінекономіки - на 0,9 млрд грн.

Також, як повідомлялось раніше уряд зменшив Фонд боротьби з COVID-19 (раніше відомий як Стабілізаційний фонд) із 124,2 млрд до 97,1 мільярда гривень.

Видатки на Міністерство оборони не змінились.

"Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції", - пише Шмигаль.

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Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Доходи бюджету в березні склали 87,9 млрд грн при плані 98,1 млрд грн, рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень по податках та митниці - 8,8 млрд грн.



У НБУ наголошують, щок короткострокове збільшення дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи і не несе в собі загрози для макрофінансової стабільності.

Економічна правда