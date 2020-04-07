Вітренко прокоментував інформацію про те, що йому шукають заміну в "Нафтогазі"

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що арбітраж проти РФ щодо активів у Криму - не головна сфера його відповідальності у компанії, і що у нього "чудові стосунки" з Отто Ватерландером.

Про це він написав у Facebook.

"Мені не дуже подобається ідея коментувати чутки про чиїсь наміри, і якщо вже й коментувати, то краще, аби в цій ситуації це робив не я.

Але зі свого боку, можу сказати, що арбітраж проти Росії щодо активів в Криму — це не головна сфера моєї відповідальності в Нафтогазі. Якщо говорити про оновлений позов, який ми подали цього року, то я відповідав лише за економічну складову, тобто за суму компенсації", - написав Вітренко.