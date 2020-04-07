Вітренко прокоментував інформацію про те, що йому шукають заміну в "Нафтогазі"
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що арбітраж проти РФ щодо активів у Криму - не головна сфера його відповідальності у компанії, і що у нього "чудові стосунки" з Отто Ватерландером.
Про це він написав у Facebook.
"Мені не дуже подобається ідея коментувати чутки про чиїсь наміри, і якщо вже й коментувати, то краще, аби в цій ситуації це робив не я.
Але зі свого боку, можу сказати, що арбітраж проти Росії щодо активів в Криму — це не головна сфера моєї відповідальності в Нафтогазі. Якщо говорити про оновлений позов, який ми подали цього року, то я відповідав лише за економічну складову, тобто за суму компенсації", - написав Вітренко.
"Моя головна відповідальність як виконавчого директора — це відносини з Газпромом. Власне з ним у грудні минулого року від імені Нафтогазу я підписав контракт про транзит із гарантованим доходом 7.2 млрд доларів.
Тепер цей контракт потрібно виконувати і робити так, щоб він не зірвався, і щоб Газпром не був звільнений від обов’язку сплатити нам ці 7,2 млрд, навіть якщо він не буде подавати газ для транзиту (принцип "качай або плати")", - додав він.
Вітренко додав, що у нього "чудові стосунки" з виконавчим директором з питань трансформації "Нафтогазу" Отто Ватерландером.
"І власне разом із ним ми два роки тому розробляли програму трансформації Нафтогазу, яку потрібно втілити в життя, чим зараз і займається Отто", - підкреслив він.
Нагадаємо:
Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що "Нафтогаз" шукає заміну виконавчому директору компанії Юрію Вітренку, за даними видання, зміни у топ-менеджменті "Нафтогазу" пов'язані із приходом в компанію Отто Ватерландера.
Читайте детальніше у матералі: "Старий" Коболєв — "новий" "Нафтогаз": чому топменеджерам держкомпанії шукають заміну
Економічна правда
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