У "Нафтогазі" шукають заміну Вітренку — джерела

"Нафтогаз" шукає заміну виконавчому директору компанії Юрію Вітренку, за даними ЕП, зміни у топ-менеджменті "Нафтогазу" пов'язані із приходом в компанію Отто Ватерландера.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

"За даними джерел ЕП, "Нафтогаз" активно шукає фахівця, якому можна було б довірити Третейський суд в Гаазі проти Росії за експропріацію "Чорноморнафтогазу".

Як тільки гідна кандидатура буде знайдена, крісло виконавчого директора компанії планується звільнити під уже колишнім однодумцем Коболєва Юрієм Вітренком", - йдеться у статті.

Зазначається, що кілька тижнів тому в "Нафтогазі" запустили радикальне переформатування управлінської вертикалі. Його автор - нова "права рука" голови правління Андрія Коболєва Отто Ватерландер, якого у січні призначили виконавчим директором НАК з питань трансформації.

Повідомляється, що саме через розбіжності з Ватерландером покинув "Нафтогаз" голова газового дивізіону Андрій Фаворов.

"У Фаворова виникли суперечності з керівництвом", - говорить джерело ЕП в "Нафтогазі".

Під "керівництвом" він має на увазі не Коболєва, а новачка компанії - виконавчого директора по трансформації "Нафтогазу" Отто Ватерландера", - йдеться у статті.

"По субординації Ватерландер став другою людиною компанії, тобто формально став начальником Фаворова. Бачення у них не зійшлися, тому Фаворов пішов", - пояснює джерело.

Читайте детальніше у матералі: "Старий" Коболєв — "новий" "Нафтогаз": чому топменеджерам держкомпанії шукають заміну

Економічна правда