У Мінекономіки розповіли, як опустився показник ВВП у січні-лютому 2020 року

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-лютому 2020 року становило 0,2%.

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передає Інтерфакс-Україна.

"За підсумками лютого скорочення економіки сповільнилося. Так, скорочення зведеного індексу виробництва (ЗІВ) становило 1,8% проти 2,6% у січні. Це сталося в результаті поліпшення в основних видів економічної діяльності, у тому числі за рахунок додаткового дня в лютому 2020 року.

Зокрема, спостерігалося зростання у внутрішній торгівлі та с/г виробництві, скорочення падіння в промисловості й транспорті", - зазначило міністерство на сайті.

Як результат, скорочення ВВП у січні-лютому оцінено Мінекономіки на рівні 0,2%. У лютому лише деякі підвиди окремих галузей почали відчувати негативний вплив поширення у світі Covid-19 (металургія та авіатранспорт), уточнюється в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначають, що пандемія коронавірусу й суттєве падіння цін на світових ринках, впровадження карантину в Україні та інші обмеження серйозно вплинуть на виробничу сферу, особливо в першому півріччі цього року.

Відповідно до огляду, в січні-лютому вперше з 2016 року будівництво продемонструвало спад на 0,6% проти +22,6% за два місяці 2019-го. На це насамперед вплинув негативний показник будівництва інженерних споруд, який минулого року показав надзвичайно високий результат.

Падіння промисловості в лютому-2020 року сповільнилося до 1,5%, тоді як у січні воно досягало 5,1%. Зокрема, металургійне виробництво скоротилося на 4,1% порівняно з 10,3% скорочення в січні. Машинобудування просіло в лютому на 13,2% проти -10,5% місяцем раніше.

Водночас прискорення темпів зростання у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (+6,6% у лютому проти +2,9% у січні) відбулося на тлі рекордного врожаю соняшнику та сприятливої кон'юнктури на соняшникову олію.

Крім цього, в лютому зростання на 27% показало тютюнове виробництво, тоді як у січні воно зросло на 17,5%.

Відповідно до огляду, за рахунок тваринництва сільське господарство показало зростання в лютому на 1%, хоча місяць раніше цей показник був на рівні -0,75%. Як зазначило Мінекономіки, позитивну динаміку в січні-лютому 2020 року показала внутрішня торгівля - зростання на 2,5%, що відбулося завдяки розвитку роздрібного сегменту.

Мінекономіки також зафіксувало зниження вантажообігу: на 12,2% - в лютому і на 16% - за два місяці.

Відомство нагадує, що в 2019 році зростання ВВП України трохи сповільнилося - до 3,2% з 3,4% у 2018 році, а зростання ЗІВ - до 1,6% з 3,6%.

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