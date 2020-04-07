Суд вирішуватиме, чи виплатить Приватбанк 250 мільйонів доларів компаніям Суркісів

8 квітня Київський апеляційний суд проведе засідання, у результаті якого Приватбанк, можливо, муситиме виплатити 250 млн дол офшорним компаніям з орбіти сім'ї Суркісів.

Про це повідомляє член правління ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан у колонці для ЕП.

"Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського районного суду, що став на бік братів Суркісів, вийшовши за межі своїх повноважень", - пише Щербан.

За її словами, у колегії суддів, які розглядатимуть справу в апеляції, - Василь Олійник, Світлана Кулікова та Оксана Желепа.

"Олійник подавався на конкурс до Верховного суду, але вибув на першому етапі, набравши низькі 39,75 з 90 балів. Кулікова відзначилася тим, що "забула" про принцип гласності та незаконно забороняла знімати судові засідання.

У 2013 році Кулікова купила Toyota Land Cruiser Prado 2013 року випуску за 149 тис грн, утричі занизивши її вартість. До 2017 року діяв поріг до 150 тис грн для готівкових розрахунків, і схема "купити за граничні 149 тис грн" користувалася популярністю серед чиновників для уникнення фінансового моніторингу.

Чоловік судді Желепи Валерій є керівником фірми, яка отримала дозвіл зробити надбудову у будинку в центрі Києва", - додає Щербан.

Нагадаємо, 25 лютого Печерський райсуд Києва зобов'язав Приватбанк виплатити депозити офшорним компаніям Суркісів - понад 200 млн дол. Йдеться про гроші офшорних компаній, розміщені на рахунках Кіпрської філії Приватбанку у 2012-2014 роках, та про відсотки, нараховані до 17 лютого 2020 року.

"Серед позивачів - компанії Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Гроші цих компаній потрапили під процедуру націоналізації Приватбанку і були конвертовані в капітал держбанку. Цю процедуру Суркіси намагаються окремо оскаржити у Верховному суді, однак наразі рішення щодо неї немає", - зазначає член правління "Центру протидії корупції".

За словами Щербан, у рішенні судді Печерського райсуду Києва В'ячеслава Підпалого "захмарна кількість порущень".

"Зокрема, він незаконно вийшов за межі змісту ухвали про забезпечення позову, доповнивши її новими даними та зобов'язаннями банку, і "забув", що ухвала про забезпечення позову не підлягає виконанню.

Крім того, заяву державного виконавця суд розглянув та задовольнив у спосіб, заявлений офшорами сім'ї Суркісів у клопотанні, яке розглядає інший склад суду", - пише вона.

Читайте детальніше у колонці: Чи допоможе апеляція Суркісам витягнути з Приватбанку сотні мільйонів

Читайте також: Час Х для Приватбанку і Коломойського: що може статися з банком

Ключові судові справи щодо Приватбанку

Нагадаємо:

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Економічна правда