Новини 29 квітня: новий керівник податкової, урізання зарплат, 10-гривнева монета

Про нового керівника податкової. Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

Про повернення ексзаступника Кличка у владу. Кабмін на засіданні 29 квітня призначив Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби.

Про 10-гривневу монету. Нацбанк з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про зупинку АЕС. В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Зупинка атомних блоків може призвести до того, що не треба буде зупиняти працюючі на "зеленому" тарифі сонячні електростанції олігарха Ріната Ахметова.

Про урізання зарплат. Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Про прибуток "Нафтогазу". У 2019 році консолідований чистий прибуток групи "Нафтогаз становив 63,3 мільярда гривень (у 5,5 разів більше ніж у 2018-му році), такі показники пояснюються виплатою "Газпромом" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про Wizz Air. Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття 1 липня 2020 року нової бази у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

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