"Ефект Стокгольму": Чистий прибуток "Нафтогазу" за рік збільшився у 5 разів 

У 2019 році консолідований чистий прибуток групи "Нафтогаз становив 63,3 мільярда гривень (у 5,5 разів більше ніж у 2018-му році), такі показники пояснюються виплатою "Газпромом" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомляє пресслужба компанії

Повідомляється, що чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 110 млрд грн. Ця сума включає 55,7 млрд грн компенсації за результатами позитивного рішення у арбітражі щодо транзитного контракту, за вирахуванням податку на прибуток.

У НАК пояснюють, що державний бюджет вже отримав з цієї суми 12,2 млрд грн податку на прибуток і отримає додатково 48,2 млрд грн у вигляді дивідендів Нафтогазу за 2019 рік. Загальна ж сума дивідендів, сплачених до державного бюджету у 2019 році, перевищила 20 млрд грн, включаючи 90% чистого прибутку за 2018 рік та проміжні дивіденди за 2019 рік.

За 2019 рік підприємства групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд куб. м газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн.

Також Нафтогаз випустив єврооблігації на суму 835 млн дол. США та 600 млн євро.

Фінансовий директор групи Пітер ван Дріл так прокоментував результати: "У 2019 році ми згенерували значні грошові надходження, незважаючи на падіння цін на газ. Нафтогаз отримав 110 млрд грн операційного грошового потоку, включно з 55,7 млрд грн, пов’язаними з арбітражем, а також сплатив 20 мільярдів гривень дивідендів нашому єдиному акціонеру – державі Україна.

У 4 кварталі 2019 року сталося суттєве скорочення обсягів споживання і продовжилося падіння цін на газ. Ми очікуємо, що макроекономічні умови залишаться складними і у поточному році".

Економічна правда