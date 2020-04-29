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Wizz Air анонсувала відкриття нової бази в аеропорту Львова попри пандемію

Середа, 29 квітня 2020, 10:50
 

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air  оголосила про відкриття 1 липня 2020 року нової бази у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Авіакомпанія розмістить на новій базі один літак Airbus A320. Це буде вже друга база Wizz Air в Україні.

Крім того, Wizz Air оголошує про відкриття 7 нових маршрутів до Біллунна (Данія), Таллінна (Естонія), Лісабона (Португалія), Гамбурга (Німеччина), Щецина (Польща) зі Львова, а також із Харкова до Талліна і Берліна (Німеччина).

Бронювання квитків вже доступне для пасажирів за цінами від 429 грн / 14,99 євро.

 "Ми раді повідомити про розширення нашої української маршрутної мережі, впроваджуючи підвищені заходи безпеки. Сьогодні відзначаємо важливу подію в історії діяльності Wizz Air в Україні і оголошуємо про відкриття бази у Львові та п’яти нових маршрутів зі Львова та два – із Харкова, що будуть виконуватися з липня. Ця інвестиція підкреслює нашу довготривалу відданість країні" - сказав Джордж Міхалопулос, головний комерційний директор Wizz Air.

Як повідомлялося, 1 травня авіакомпанія Wizz Air відновить рейси до європейських міст з аеропорту Відня.

Європейська правда

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Wizz Air авіа Львів

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