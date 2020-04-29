Кабмін призначив нового керівника Держаудитслужби
Кабмін на засіданні 29 квітня призначив екс-заступника міністра фінансів уряду Гончарука Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби.
Пліс працював заступником міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука.
У 2005-2006 роках Пліс був заступником начальника фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості.
З 2006 по 2012 роки - начальник Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.
У 2012-2013 роках Пліс був головою наглядової ради "Державної продовольчо-зернової корпорації України", а у 2013-2014 - директором департаменту внутрішнього аудиту та аналізу ризиків ДПЗКУ.
Із серпня 2014 року Пліс працював радником голови КМДА, із серпня 2014 - директор департаменту внутрішнього фінконтролю КМДА.
Із січня 2016 по грудень 2017 року працював першим заступником голови КМДА.
Нагадаємо:
Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.
Економічна правда
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