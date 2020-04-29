Допомога з безробіття: хто, як, скільки, де

Хто може претендувати на допомогу з безробіття через карантин і як її отримати? ЕП з'ясовувала це у заступниці директора Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк.

— Скільки в Україні безробітних? Як змінилася динаміка за останній місяць?

— 28 квітня кількість безробітних, зареєстрованих в Державній службі зайнятості, становила майже 438,5 тис людей, що на 125 тис або на 40% більше, ніж було цього ж дня 2019 року. З початку дії карантину, тобто з 12 березня, статус безробітного отримали 135,6 тис осіб. Щоденно реєструється близько 5 тис безробітних.

За квітень статус безробітного отримали 89 тис осіб.

— Які очікуються масштаби звернень?

— За оновленим прогнозом Мінекономіки, рівень безробіття у 2020 році становитиме 9,4% від загального числа працездатних, це 1,5-2 млн осіб. Однак реальна ситуація з безробіттям буде залежати від тривалості карантинних заходів та їх наслідків.

Разом з тим, з початку карантину ми працевлаштували 66 тис безробітних, а в базі даних Державної служби зайнятості є майже 50 тис вакансій.

— Які є варіанти отримання допомоги з безробіття?

— Людина, яка втратила роботу, може звернутися до будь-якого зручного для неї центру зайнятості. На період карантину виплата допомоги з безробіття здійснюється без особистого відвідування безробітним центру зайнятості з першого дня реєстрації.

Реєстрація в службі теж спрощена. Людині потрібно подати лише дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги з безробіття.

— Який мінімальний та максимальний розміри допомоги з безробіття?

— Розмір допомоги з безробіття розраховується для кожної особи індивідуально, він залежить від страхового стажу людини, її заробітної плати та причини звільнення.

Допомога з безробіття виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру (стаття 22 закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття").

Мінімальний розмір допомоги з безробіття на період карантину становить 1 тис грн на місяць. Максимальний розмір не може перевищувати чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не більше 8 408 грн на місяць.

— Скільки часу можна отримувати таку допомогу?

— Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів. Для осіб, звільнених в період карантину завласним бажанням, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати строком до 90 днів, як було до карантину.

Тобто громадяни, які були звільнені з останнього місця роботи в період карантину за власним бажанням і стали на облік в ДСЗ, отримують допомогу з безробіття з першого дня набуття статусу безробітного. При цьому загальна тривалість виплат допомоги з безробіття для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

— Чи можлива допомога з безробіття для тих, хто працював неофіційно?

— Якщо молодій людині до 35 років і вона не має страхового стажу, оскільки, можливо, працювала без оформлення трудових відносин, то їй буде призначена допомога з безробіття у мінімальному розмірі (на період карантину і 30 днів після його закінчення – 1 тис грн, після цього – 650 грн) строком на 180 календарних днів.

Якщо ж людина старша 35 років і вона не має страхового стажу, то, згідно з чинним законодавством, така людина не має права на виплату допомоги з безробіття.

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— Скільки коштів уряд виділив на виплати безробітним?

— Кабінет міністрів виділив 6 млрд грн на подолання ситуації, що склалася на ринку праці через карантин. З них 1,277 млрд грн підуть на виплати допомоги з безробіття.

Ці кошти буде адресовано на виплати збільшеної на період карантину мінімальної допомоги (з 650 грн до 1 тис грн), а також на допомоги з безробіття в період карантину з першого дня реєстрації в Державній службі зайнятості.

Інші 4,723 млрд грн уряд направить на виплати допомоги з часткового безробіття. Ці гроші виплачуватимуть роботодавцям – представникам малого та середнього бізнесу за кожну годину, на яку працівникові була скорочена тривалість робочого часу.

Усі 6 млрд грн будуть направлені із стабілізаційного фонду бюджету, створеного для боротьби з наслідками коронавірусу. Обсяг фінансування фонду – 124 млрд грн.

— Як можна отримати допомогу з часткового безробіття на період карантину?

— Ця допомога надаватиметься роботодавцям з числа суб'єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили (скоротили) діяльність за період карантину, для покриття витрат на зарплату робітникам, яким був скорочений робочий час. Далі роботодавець буде переказувати ці кошти своїм працівникам.

Право на допомогу мають застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудовий договір (крім осіб, які отримують пенсію, та осіб, які працюють за сумісництвом). Допомога не надаватиметься в разі наявності у роботодавця заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску.

— Які підприємства зможуть отримати допомогу з часткового безробіття?

— Мова йде про малі та середні компанії (в розумінні статті 55 Господарського кодексу України), які зупинили (скоротили) діяльність на період карантину, сплачували єдиний внесок за загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передували даті зупинення діяльності.

— Скільки людей зможе отримати допомогу з часткового безробіття?

— Близько 500 тис осіб.

— Куди повинне звертатися підприємство для отримання допомоги з часткового безробіття і які документи подавати?

— Для отримання допомоги роботодавець протягом 30 днів з дня зупинення (скорочення) діяльності звертається до центру зайнятості за місцем його реєстрації як платника єдиного внеску і подає чотири документи.

Це заява на отримання допомоги в довільній формі, копія наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності, відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу, довідка, видана ДПС про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців.

— Яким буде обмеження щодо допомоги з часткового безробіття?

— Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові. Допомога з часткового безробіття за місяць не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати – 4 723 грн.

— Коли роботодавці зможуть звертатися з цього питання?

— Рішення про надання допомоги ухвалює регіональний центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів до центру зайнятості за місцем його реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Подавати заяви роботодавці можуть з 28 квітня.

— Коли працівник отримає ці гроші від роботодавця?

— У разі ухвалення позитивного рішення між центром зайнятості та роботодавцем буде укладено відповідний договір. Переказ роботодавцю коштів для подальшої їх виплати працівникам здійснюватиметься на підставі відомостей про осіб, які підпадають під умови отримання такої допомоги, щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування коштів на рахунок відповідного центру зайнятості.

Далі роботодавець протягом трьох робочих днів переказує кошти працівникам.

— На який період надаватиметься допомога з часткового безробіття?

— Допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності компанії, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

— Що може стати причиною відмови в наданні цієї допомоги?

— Якщо підприємство подало не всі документи або не підпадає під вимоги 55-ї статті Господарського кодексу. Крім того, допомога не надаватиметься працівникам, які отримують оплату часу простою, та в разі освоєння нового виробництва відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

— Яке покарання передбачене для роботодавців, які намагатимуться отримати допомогу на "мертві душі"?

— Роботодавець особисто відповідає за достовірність поданих документів та цільове використання коштів, зокрема, щодо їх переказу на рахунки працівників. У разі подання роботодавцем недостовірних відомостей кошти будуть з нього стягнені.

— Чи очікувати роботодавцям перевірок щодо отримання цих коштів?

— Центри зайнятості контролюватимуть цільове використання коштів, що переказуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги з часткового безробіття. Перевірки можуть здійснюватися протягом 90 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам. Центр зайнятості має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення, зокрема й письмові.

Натисніть для збільшення Джерело: dcz.gov.ua

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