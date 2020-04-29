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Кабмін урізав до 47 тисяч зарплати членам наглядових рад держкомпаній

Середа, 29 квітня 2020, 13:44
 

Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня.

У проєкті постанові йдеться, що рішення має вступити в силу з дня опублікування та застосовуватися з 1 квітня 2020 року.

Нагадаємо:

Депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Економічна правда

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Кабмін зарплата

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