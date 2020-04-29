Кабмін урізав до 47 тисяч зарплати членам наглядових рад держкомпаній

Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня.

У проєкті постанові йдеться, що рішення має вступити в силу з дня опублікування та застосовуватися з 1 квітня 2020 року.

Нагадаємо:

Депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Економічна правда