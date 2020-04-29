У НБУ розповіли, коли з'явиться в обігу нова монета номіналом 10 гривень

Нацбанк з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це - частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що номінальний ряд гривні скоротиться до 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

У Нацбанку підкреслюють, що із урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд грн.

"Монети перебувають в обігу близько 20 - 25 років. Натомість банкноти номіналом 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу - у середньому один-два роки. Тож банкноти потрібно майже щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів", - пояснюють в регуляторі.

Нацбанк підкреслює, що з 3 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, і ними можна буде розраховуватись в торговельних мережах чи здійснювати операції в банках.

На першому етапі в НБУ планують увести в обіг 5 млн 10-гривневих монет, які розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах.

Також повідомляється, що непотрібно спціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу - можна буде необмежений період часу розраховуватись одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами.

А в результаті природного зношення банкноти будуть поступово замінюватися в обігу монетами.

Нацбанк нагадав, що станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало 179,3 млн банкнот номіналом 10 гривень.

"Нова обігова монета номіналом 10 гривень - невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.

Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) із спеціальним крупним рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів", - заявили в НБУ.

На реверсі монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи, на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Економічна правда