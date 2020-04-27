Гетманцев розкритикував процедуру призначення нового голови податкової

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував процедуру призначення нового голови Державної податкової служби.

Про це він повідомив на прес-брифінгу в парламенті в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується порядку призначення нового глави, дуже багато питань до цього так званого конкурсу ... Якщо дійсно є необхідність швидкого призначення, то, можливо, не потрібно представляти це як конкурс, а піти за іншою процедурою", - сказав він.

Гетманцев також не згоден з аргументацією міністра фінансів Сергія Марченка щодо звільнення глави Державної податкової служби Сергія Верланова через недовиконання плану надходжень по податковому блоку в бюджет.

Він зазначив, що в минулому році податкова перевиконала план по надходженнях до держбюджету.

"А щодо першого кварталу 2020 років немає недовиконання, але воно пов'язане зі скороченням надходжень від ренти (ціна на газ впала вдвічі - і рента впала вдвічі), а також з недонадходженнями від акцизу по електроенергії - цього теж не можна пред'явити голові податкової", - сказав Гетманцев.

По іншим статтям служба показала збільшення надходжень за цей період, додав він.

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Нагадуємо:

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".