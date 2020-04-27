Гетманцев розкритикував процедуру призначення нового голови податкової
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував процедуру призначення нового голови Державної податкової служби.
Про це він повідомив на прес-брифінгу в парламенті в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.
"Що стосується порядку призначення нового глави, дуже багато питань до цього так званого конкурсу ... Якщо дійсно є необхідність швидкого призначення, то, можливо, не потрібно представляти це як конкурс, а піти за іншою процедурою", - сказав він.
Гетманцев також не згоден з аргументацією міністра фінансів Сергія Марченка щодо звільнення глави Державної податкової служби Сергія Верланова через недовиконання плану надходжень по податковому блоку в бюджет.
Він зазначив, що в минулому році податкова перевиконала план по надходженнях до держбюджету.
"А щодо першого кварталу 2020 років немає недовиконання, але воно пов'язане зі скороченням надходжень від ренти (ціна на газ впала вдвічі - і рента впала вдвічі), а також з недонадходженнями від акцизу по електроенергії - цього теж не можна пред'явити голові податкової", - сказав Гетманцев.
По іншим статтям служба показала збільшення надходжень за цей період, додав він.
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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили
Нагадуємо:
В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".
24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.
26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.
Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника виберуть за результатами співбесіди.
Можливі кандидати:
- на посаду голови митниці - ексдепутат Соціалістичної партії і топ-чиновник часів Януковича - Василь Цушко (який попадає під закон про очищення влади);
- на посаду голови податкової - "корінний фіскал" з досвідом роботи у податковій сфері Олексій Любченко.
Саме вони подали декларації на посади заступників міністра фінансів.
Співрозмовник ЕП у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що Цушко "може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийнято".
Нещодавно Цушко назвав інформацію про своє призначення "провокацією".
За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював голова Мінфіну Марченко і водив його в Офіс президента "на узгодження".
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