Новини вихідних: конкурс на нового голову ДПС, виплати по безробіттю та перезапуск економіки США

Про Державну податкову службу. Уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, документи прийматимуться до понеділка 27 квітня включно.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника виберуть за результатами співбесіди.

Про безробіття. 24 квітня Уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі через портал "Дія".

Про стартапи. Український фонд стартапів з 17 представлених ідей прийняв рішення профінансувати десять стартапів, шість на етапі pre-seed (25 тисяч доларів кожному) і чотири на етапі seed, (50 тисяч кожному).

Про США. Прес-секретар Білого дому Кейлі МакЕнані заявила, що в більшості штатів США відбувається зниження захворюваності Covid-19, тому влада країни планує в травні поступово почати запуск економіки.

Про "Укрзалізницю". Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що перше завдання нового голови "Укрзалізниці" — це порятунок компанії від можливого технічного дефолту.

Про бюджет. У центрі економічної стратегії заявили, що профінансувати оновлений дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП можливо лише за допомогою МВФ.

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Встигнути за 30 секунд: як і чому звільнили Нефьодова та Верланова і до чого тут Цушко

На вечірньому засіданні 24 квітня уряд звільнив керівників податкової та митниці. Чому процес ухвалення цих рішень насторожує і хто може очолити відомства?