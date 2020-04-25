Український фонд стартапів визначив 10 стартапів, які разом отримають 350 тисяч доларів

Український фонд стартапів з 17 представлених ідей прийняв рішення профінансувати десять стартапів, шість на етапі pre-seed (25 тисяч доларів кожному) і чотири на етапі seed, (50 тисяч кожному).

Про це повідомляється у прес-релізі фонду.

Pre-seed - стадія ідеї. Вона включає в себе час від виникнення ідеї і до запуску стартапу в експлуатацію. На цьому етапі немає нічого, крім ідеї, яка обговорюється.

На Seed стадії відбувається вивчення ринку, реалізуються складені раніше завдання, створюється бізнес-план і тестується проєкт. Це стадія, коли компанія вийшла на ринок, з'явилися нові клієнти, з'являються інвестиції з інвестиційних фондів інвесткомпаній.

Стартапи на етапі pre-seed, які отримають грант на 25000 доларів кожен:

Dooozen.io. Онлайн-сервіс, покликаний звільнити від рутинної роботи та підвищити продуктивність усіх, хто активно працює з мережею LinkedIn. Дозволяє в автоматичному режимі надсилати запрошення в друзі та повідомлення, ефективно працювати із власною мережею контактів завдяки системі тегування, історії пошуку та іншим функціям. У майбутньому планується розробка системи смарт-скорингу, побудованої на основі штучного інтелекту.

Cittart. Це інноваційний маркетплейс, розроблений як мобільний додаток. У Cittart будь-який художник або митець зможе легко розмістити свій арт- об’єкт для продажу, а покупець зможе просто оформити замовлення. Поєднання технологій інтернет магазину і динамічного оновлення стрічки в онлайн режимі дозволяє розкрити бекграунд (історію) і контекст арт-об’єкту, створити глибокий емоційний контент, залучаючи значно вищий відсоток користувачів, підвищити рівень довіри до ціноутворення.

Sprybuild. 3D принтери, полімери та програмне забезпечення для промислових споживачів, що у комплексі дозволяють дешево та швидко виготовляти серійні вироби.

Skyworker. Продукт, який пришвидшує найм ІТ спеціалістів в 10 разів з допомогою побудови власного технологічного ком’юніті компаній онлайн. Skyworker автоматизує побудову відносин компанії з релевантними кандидатами. Він надає компаніям (1) пули релевантних кандидатів, (2) покроковий гайд для зрощення їх лояльності (3) аналітичні рекомендації щодо розвитку ком’юніті та швидкого найму.

Caretech Human. Інноваційне IoT рішення для безперервного автоматичного моніторингу здоров’я та виявлення хвороб на самих ранніх стадіях в домашніх умоваx. В основі – унікальні сенсорні технології, що в купі з математичними алгоритмами та штучним інтелектом (AI), зробили можливим детектувати мінімальні концентрації небезпечних маркерів.

DewPocket. Перший портативний пристрій, що перетворює звичайну воду на ефективний проти 99.9% мікробів санітайзер. Будь-де. Будь-коли.

Стартапи на етапі seed, які отримають грант на 50000 кожен:

FINMAP. Онлайн-сервіс для фінансового обліку в малому та мікро-бізнесі. Найпростіший спосіб зрозуміти де прибуток, на що бізнес витрачає забагато та спрогнозувати обіг коштів, щоб не потрапити в касовий розрив.

Norm. Підйомний стіл із акрилового каменю з вбудованим живленням та технологією машинного навчання для більш ефективної і здорової роботи.

FlashBeats. Мобільний додаток для створення світлових шоу на домашніх вечірках, музичних та спортивних подій за допомогою синхронізації спалахів смартфонів учасників.

ТОВ СМАРТ-МАК. Розробка, виробництво та реалізація продуктів та сервісів для моніторингу споживання будь яких ресурсів. Пристрої для моніторингу. Хмарний сервіс для візуалізації та аналізу даних. Дає можливість споживачам зрозуміти структуру свого споживання ресурсів. Усі стартапи знаходяться на етапі seed.

Основними критеріями оцінки проектів є: команда, ринок, технологія, продукт, стратегія. Стартапи отримають державний грант у квітні.

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