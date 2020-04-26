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У США готуються почати перезавантаження економіки в травні

Неділя, 26 квітня 2020, 11:41
 

Прес-секретар Білого дому Кейлі МакЕнані заявила, що в більшості штатів США відбувається зниження захворюваності Covid-19, тому влада країни планує в травні поступово почати запуск економіки.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це дійсно виглядає так, - відповіла МакЕнані на питання, чи стане травень перехідним місяцем для відновлення економіки США. - Лише 16 штатів відклали плани по перезапуску (економічної діяльності - ЕП). Решта 34 штати заявляють, що планують зробити це найближчим часом", - заявила МакЕнані.

Вона відмітила, що "в цілому в 46 штатах спостерігається зменшення кількості людей з симптомами хвороби як у Covid-19".

Нагадуємо: 

15 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що країна подолала пік зараження коронавірусом, і додав, що представить "нові принципи" для відновлення економіки.

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США

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